Inscrições do concurso para UFBA são prorrogadas

Foram prorrogadas as inscrições do concurso da Universidade Federal da Bahia (UFBA) . Aqueles que desejarem participar da seleção têm até o dia 19 de outubro pra se candidatar.

Organizado pelo Idecan, o certame oferta vagas para cargos de nível médio, técnico e superior, em diversas áreas e especialidades. O certame conta, ainda, com uma reserva de vagas destinadas a pessoas com deficiência e candidatos negros. Confira a relação completa de vagas clicando aqui.

As oportunidades são para lotação nos campus de Vitória da Conquista, Camaçari e Salvador. As remunerações iniciais são no valor de R$ 2.904,96, para nível médio e técnico, e R$ 4.638,66, para nível superior.