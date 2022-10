Concurso CBM-RO: retificação amplia número de classificados no certame

(foto: Governo de Rondônia/Divulgação)



A mudança amplia o número de classificados na primeira etapa e atende ao Decreto nº 27.409, de 11 de agosto de 2022. Agora o número de classificados passa a ser 80, sendo: Oficial bombeiro militar combatente: 40

40 Oficial bombeiro militar complementar – engenheiro civil: 40 Além disso, também foi incluso o subitem 19.18.1 no qual assegura que os três últimos candidatos de cada sala de prova só poderão sair juntos após o registro e assinatura no relatório próprio da seleção.



Em ambos os casos os servidores vão cumprir jornada integral de trabalho. A lotação dos aprovados se dará conforme a necessidade e a política de pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.



Leia também:SEJUSP MG abre inscrições do concurso para agente de segurança Leia também:Concurso público da SEE-PE registra mais de 75 mil inscrições

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBM-RO) retificou o edital do concurso público para o provimento em cargos do quadro de oficiais bombeiro militar combatente e de oficial bombeiro complementar — engenheiro civil.