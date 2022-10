Polícia Rodoviária Federal divulga resultado final da 2ª turma do CFP

(foto: PRF/Divulgação)

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , Silvenei Vasques, tornou públicos as notas finais nas avaliações do Curso de Formação Policial (CFP) e o resultado final no concurso público referentes à segunda turma do CFP para o provimento de vagas no cargo de policial rodoviário federal, padrão I da 3ª Classe. O documento foi publicado no Diário Oficial da União na última terça-feira (4/10) . As justificativas de alteração/anulação de gabaritos preliminares das provas objetivas do CFP serão divulgadas na data provável de 10 de outubro, n o site da banca organizadora, o Cebraspe . O documento aponta que a banca não se responsabilizará com prejuízos que que impossibilitem a visualização das justificativas de alteração/anulação.



O certame ofertou 1.500 vagas distruibuidas para ampla concorrência (1.125), reserva para candidatos negros (300) e com deficiência (75). A remuneração ofertada é de R$ 9.899,88 para uma jornada de 40 horas semanais.

Atribuições

Conforme o edital publicado em 18 de janeiro de 2021, as atribuições gerais das classes do cargo de Policial Rodoviário Federal são as seguintes:

3ª Classe: atividades de natureza policial envolvendo fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a atividade finalística da Polícia Rodoviária Federal;

2ª Classe: atividades de natureza policial envolvendo a execução e controle administrativo e operacional das atividades inerentes ao cargo, além das atribuições da Terceira Classe;

1ª Classe: atividades de natureza policial, envolvendo planejamento, coordenação, capacitação, controle e execução administrativa e operacional, bem como articulação e intercâmbio com outras organizações policiais, em âmbito nacional, além das atribuições da Segunda Classe; e

Classe Especial: atividades de natureza policial e administrativa, envolvendo direção, planejamento, coordenação, supervisão, controle e avaliação administrativa e operacional, coordenação e direção das atividades de corregedoria, inteligência e ensino, bem como a articulação e o intercâmbio com outras organizações e corporações policiais, em âmbito nacional e internacional, além das atribuições da Primeira Classe.

