Concurso INSS: prazo para envio da documentação é adiado

Das etapas

O exame objetivo será composto por 120 questões cujo o modelo é de certo ou errado. Com a autorização de reduzir o prazo entre o lançamento do edital e a prova objetiva, os candidatos terão dois meses para se prepararem após a publicação do do conteúdo programático.

A prova objetiva terá itens sobre conhecimentos básicos com as disciplinas de Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo, Noções de Informática e Raciocínio Lógico-Matemático. E conhecimentos específicos para temas relacionados a benefícios previdenciários e legislação previdenciária. Para ser aprovado nesta etapa o candidato deverá obter nota superior ou igual a:

10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos;

21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos;

36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

O curso de formação será realizado em nove capitais: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. O curso terá carga horária de até 180 horas presenciais. O candidato matriculado receberá uma remuneração relativa à metade do salário do cargo.

Após o curso, os candidatos serão submetido a prova objetiva composta de 120 itens para julgamento certo ou errado, e de prova discursiva composta de duas questões discursivas cujo número máximo é de 15 linhas, com o conteúdo ministrado.

