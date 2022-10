Concurso público da SEE-PE registra mais de 75 mil inscrições

(foto: Prefeitura de São Paulo/Divulgação)

O Cebraspe, banca organizadora do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva nos cargos de analista em gestão educacional e de assistente administrativo educacional da Secretaria de Educação e Esporte de Pernambuco (SEE-PE) divulgou a demanda de candidatos por vaga . Ao todo, se inscreveram na seleção 75.835 pessoas.A região com maior número de inscritos foi a Metropolitana com 30.117 inscrições no qual oferta 239 vagas, ou seja, uma vaga para cada 126 candidatos, aproximadamente.

Os mais de 75 mil inscritos já podem consultar os locais de aplicação das etapas do certame, visto que na última segunda-feira (3/10) a Secrataria de Administração conjuntamente à SEE-DF tornaram público os locais de aplicação das provas objetivas e da prova discursiva previstas para serem aplicadas em 9 de outubro.

Os locais estão disponíveis na página oficial do concurso. A consulta é individual devendo, para tanto, informar os dados solicitados.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas nos 13 municípios das gerências regionais de educação em 9 de outubro. A prova objetiva será constituída de 120 itens O julgamento de cada questão será certo ou errado, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item. Além destas etapas o candidatos para o cargo de e Analista em Gestão Educacional será submetido também a uma avaliação de títulos.



No dia da aplicação dos exames o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

Aprovados receberão um subsídio mensal de R$ 3.236,44, acrescido de gratificação de R$ 681,32, conforme a Lei Complementar Estadual nº 484, 31 de março, para uma carga horária de 40 horas semanais.

