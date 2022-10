Vagas da semana! Mais de 7,6 mil vagas estão com inscrições abertas em concursos

(foto: Agência Brasília/Divulgação)

A Controladoria Geral do estado de Santa Catarina (CGE-SC) tornou público na última sexta-feira (30/3) o edital de abertura do concurso público para provimento de 95 vagas do cargo de auditor do estado, além de formação de cadastro de reserva. As inscrições para o concurso público estarão abertas no período entre 3 de outubro e 10 de novembro. Aprovados receberão um subsídio mesal de R$ 21.055,69. Saiba mais!

A Procuradoria Geral do estado tornou pública a abertura de um novo concurso público. O órgão está ofertando 61 oportunidades para cargos de nível médio e superior. O salário oferecido pelo certame é composto pelo vencimento básico, gratificação de atividade técnica, auxílio alimentação e gratificação de coordenação dos sistemas administrativos. A soma dos valores totaliza a remuneração de R$ 11.235,24. As inscrições serão abertas no dia 03 de outubro, e ficarão disponíveis até o dia 03 de novembro. Saiba mais!

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) tornou pública a abertura do novo concurso para provimento de 400 vagas para o cargo de agente socioeducativo. Os aprovados no concurso serão remunerados com o valor inicial de R$ 3.167,04. As inscrições serão abertas no dia 10 de outubro, e estarão disponíveis até o dia 15 de novembro. Saiba mais!

A Fundação Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) abriu novo concurso com a oferta de 92 vagas de nível médio e superior em diversas especialidades das carreiras de hemo-médico, hemo-técnico-científico e hemo-assistente. Os interessados poderão se inscrever até 9 de novembro. A remuneração ofertada chega a R$ 11.852,26. Saiba mais!

O governo da Bahia tornou público o edital de abertura dos concursos para a Polícia Militar (PM-BA) e Corpo de Bombeiro (CBM-BA) estaduais. Total de vagas ofertadas é de 2.500 — para o cargo de soldado em ambas instituições. O período de inscrição será aberto em 13 de outubro e permanecerá até 11 de novembro. A remuneração chega a R$ 4.012,11 . Saiba mais!

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) lançou concurso público para o provimento de cargos de técnico judiciário (nível médio) e para analista (nível superior). O certame oferta apenas uma vaga para contratação imediata. Ademais, também oferece oportunidades para formação de cadastro reserva. O período de inscrições ficará aberto entre 3 de outubro a 27 de outubro de 2022. O valor do subsídio oferecido chega a R$ 14.271,70. Saiba mais!

Foi publicado o edital do concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). O certame abriu 20 vagas para o cargo de auditor de controle externo, divididas entre diversas especialidades. Os aprovados na seleção receberão o salário inicial de R$ 13.700,86. As inscrições poderão ser realizadas pelo site da FGV, no período entre 29 de setembro a 12 de dezembro. Saiba mais!

O período de inscrições do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, em Espírito Santo, já está aberto. A seleção oferta vagas destinadas para formação de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas para os cargos de técnico e analista judiciários, em diversas especialidades. O prazo para realizar o cadastro será encerrado em 24 de outubro. O valor da remuneração chega a 14.271,70. Saiba mais!

Estão abertas as inscrições do concurso público da Polícia Civil de Goiás (PCGO). O certame está ofertando 820 oportunidades para os cargos de Agente de Polícia da 3ª Classe, Escrivão de Polícia da 3ª Classe e Papiloscopista Policial da 3ª Classe. As inscrições podem ser realizadas até 25 de outubro. Os aprovados no certame receberão a remuneração mensal de R$ 6.353,13. Saiba mais!

O certame da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG) está ofertando 40 vagas para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Desse quantitativo, 20 vagas são para ampla concorrência e outras 20 para reservas legais. A remuneração inicial está prevista no valor de R$ 5.147,18. As inscrições já estão abertas e seguem assim até 13 de outubro. Saiba mais!

A Secretaria de Planejamento e Orçamento de Roraima (Seplan-RR) tornou público o edital de abertura do concurso para provimento de 70 vagas para cargos de analista de planejamento e orçamento em duas especialidades. As inscrições estarão abertas no período entre 28 de setembro e 21 de outubro. A remuneração inicial ofertada é no valor de R$ 5.853,30. Saiba mais!

O Banco do Nordeste (BNB) tornou pública a abertura do novo concurso destinado ao preenchimento de vagas no cargo de especialista técnico, para compôr o quadro de analista de sistema — desenvolvimento de sistema e analista de sistema —, infraestrutura e segurança da informação. Ao todo são ofertadas 206 vagas e o prazo para se inscrever será encerrado em 19 de outubro. Aprovados irão receber uma remuneração no valor de R$ 6.269,76, além de benefícios. Saiba mais!

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou editais dos concursos públicos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do estado. Total de vagas chega a 780 para soldados e oficiais combatentes, sendo 360 oportunidades para o CBM-MS e 450 chances para a PM-MS. O período de inscrições irá até o dia 3 de novembro. Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Instituto Idecan. Saiba mais!

A Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG) tornou pública a abertura de um novo processo seletivo destinado ao preenchimento de 168 oportunidades de nível médio para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até 7 de outubro. Saiba mais!

O Conselho Regional de Farmácia do estado do Paraná abriu o concurso público para cargos de nível técnico e superior. As oportunidades somam 65 vagas para contrato imediato e formação de cadastro reserva, e são destinadas à qualquer localidade do estado do Paraná. As inscrições já podem ser feitas pelo site da banca organizadora. O período será encerrado em 19 de outubro. Saiba mais!

O Ministério Público Federal (MPF) tornou pública a abertura do novo concurso público para procurador. O órgão está ofertando 13 oportunidades de preenchimento imediato. Para tomar posse do cargo de procurador da república, é necessário possuir diploma de nível superior em direito. A remuneração inicial é de R$ 33.689,11. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no próprio site do MPF, até o dia 19 de outubro. Saiba mais!

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) publicou o edital de novo concurso para professor efetivo da instituição. Ao todo são oferecidas 50 vagas. Deste total, 25% será destinado à cotas. Para se inscrever é necessário ter ensino superior completo e mestrado ou doutorado, dependendo do cargo. O período de inscrição ficará aberto entre 23 de setembro e 20 de outubro. Saiba mais!

O edital de abertura do concurso público para o provimento de vagas no cargo de técnico do seguro social do INSS já foi publicado. Ao todo, o certame oferta mil vagas regionalizadas, além de cadastro reserva. As oportunidades para Brasília somam 13. O período de inscrições será encerrado em 3 de outubro. Os aprovados receberão subsídio mensal no valor de até R$ 5.905,79. Saiba mais!

O Instituto Federal de Brasília (IFB) tonou pública a abertura de um novo concurso com a oferta de 50 vagas para técnicos e professores. O certame abrirá as inscrições no dia 26 de setembro e será encerrada em 17 de outubro. A remuneração vai de R$ 2.403,07 a R$ 9.616,18, a depender da titulação do candidato aprovado. Saiba mais!

As inscrições do concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP) estão abertas. Os interessados podem se inscrever até 10 de outubro. Do quantitativo de vagas, 66 são para contratação imediata e as 470 restantes são destinadas a formação de cadastro reserva. A remuneração inicial ofertada é de até R$ 6.830,76. Saiba mais!

Estão abertas as inscrições para o concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Os interessados em concorrer às 200 vagas disponíveis poderão se inscrever no site da Fundação Fumarc, banca organizadora até o dia 14 de outubro. A remuneração inicial ofertada chega a R$ 10.091,58, além de benefícios. Saiba mais!

A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (Sefaz MG) está com as inscrições abertas para preenchimento de 431 vagas de nível superior. As oportunidades são para o cargo de auditor fiscal da receita estadual, nas áreas de auditoria e fiscalização, tecnologia da informação, e tributação. Aqueles que desejarem participar do concurso da Sefaz poderão se inscrever até o dia 5 de outubro, através no site da FGV. Saiba mais!

A Polícia Científica do Amapá (Politec-AP) lançou o edital de abertura do concurso público para os cargos de perito criminal, perito odonto legista, papiloscopista, técnico pericial e auxiliar técnico pericial. As inscrições para este certame já se encontram abertas. O período para se inscrever será encerrado em 04 de outubro. Os cadastros podem ser realizados através do site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do certame. Saiba mais!

O Conselho Regional de Fisioterapia Ocupacional da 2ª região (CREFITO-2), sediada no Rio de Janeiro, tornou público a abertura do concurso para provimento de 48 vagas para cargos voltados para nível médio e superior. Total de vagas abrange contratação imediata e formação de cadastro reserva. As inscrições já estão abertas e seguem assim até 9 de outubro. A remuneração ofertada varia entre R$ 2.744,65 e R$ 8.429,57. Saiba mais!

O certame oferta vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. As oportunidades são para lotação nos campus de Vitória da Conquista, Camaçari e Salvador. As remunerações iniciais são no valor de R$ 2.904,96, para nível médio e técnico, e R$ 4.638,66, para nível superior. As inscrições já estão abertas, e ficarão disponíveis até o dia 10 de outubro. Saiba mais!

A Procuradoria Geral de Santa Catarina (PGE-SC) lançou edital de abertura do 10º Concurso Público. O documento assegura a oferta de duas vagas na carreira de procurador de classe inicial e formação de cadastro de reserva, cujo subsídio mensal é de 31.915,99. O período de inscrições ficará aberto no período entre 05 de setembro e 04 de outubro. Saiba mais!

São ofertadas 3.250 vagas para professores de educação infantil e ensino fundamental I e de ensino fundamental II e médio. A remuneração inicial pode chegar a R$ 5.050, para todos os cargos, cuja a jornada semanal é 40 horas. As inscrições poderão ser realizadas até 17 de outubro. Saiba mais!

O concurso Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) oferta 40 vagas para cadete, sendo 36 vagas para ampla concorrência e 4 para cota, que serão reservadas para candidatos hipossuficientes. As inscrições ficarão abertas entre 1º de setembro e 6 de outubro. A remuneração inicial é de R$ 3.897,24, composta pelo valor do soldo acrescido das gratificações e adicionais atinentes ao cargo. Saiba mais!