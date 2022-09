CGE-SC abre concurso público; remuneração chega a R$ 21 mil

Das provas

O prazo de vigência deste certame é de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (DOE), podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Cabe ressaltar que das vagas ofertadas e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% serão reservadas a pessoas com deficiência.

A seleção será realizada em etapa única e abrangerá as seguintes fases:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

Avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência, de caráter unicamente eliminatório.

As provas objetivas e discursivas, serão realizadas em Florianópolis/SC, na data provável de 29 de janeiro de 2023. A prova objetiva composta por 120 questões, valendo ponto cada questão, sendo 60 de Conhecimentos Gerais e 60 de Conhecimentos Específicos.



Já as provas discursivas , será constituída de uma redação que deverá ser redigida em gênero dissertativo-argumentativo, com número mínimo de 40 e máximo de 60 linhas, valendo 30 pontos.



Aprovados receberão um subsídio mesal de R$ 21.055,69.



Leia também: Procuradoria Geral de SC lança novo edital; remuneração chega a R$ 12 mil

Leia também: Concurso TRT-BA: Tribunal retifica cronograma programático, confira Já as provas discursivas , será constituída de uma redação que deverá ser redigida em gênero dissertativo-argumentativo, com número mínimo de 40 e máximo de 60 linhas, valendo 30 pontos.Aprovados receberão um subsídio mesal de R$ 21.055,69.

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader