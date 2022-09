Concurso TJMG: Inscrições se encerram nessa sexta, fique atento!

Com as provas marcadas para dezembro, o TJMG abriu o concurso com a oferta de 284 vagas de nível médio e superior, para as carreiras de oficiais e analistas judiciários. Os salários iniciais chegam a R$ 5 mil.





As inscrições estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora do concurso. Para homologar a participação no certame, será necessário quitar a taxa de R$ 90 para oficial judiciário (nível médio) e R$ 100 para analista judiciário (nível superior).





São diversas as especialidades disponíveis pelo órgão. Para o cargo de oficial judiciário, os candidatos poderão escolher entre a carreira de oficial de justiça e assistente técnico de controle financeiro.





Já as especialidades de nível superior com vagas abertas são as seguintes:





Administrador: 1 vaga;

Analista de Tecnologia da Informação: 8 vagas;

Analista Judiciário: 69 vagas;

Assistente Social: 106 vagas;

Bibliotecário: 2 vagas;

Contador: 1 vaga;

Enfermeiro: 1 vaga;

Engenheiro Civil: 1 vaga;

Engenheiro Eletricista: 3 vagas;

Engenheiro Mecânico: 3 vagas;

Médico: 4 vagas;

Psicólogo: 23 vagas;

Revisor Jurídico: 1 vaga.





O concurso do Tribunal de Minas Gerais possui ainda a reserva de vagas para pessoas com deficiência e candidatos negros. Os aprovados farão jus a carga horária de 30 horas semanais trabalhadas.





Os candidatos serão selecionados mediante a aplicação de provas objetivas, com a previsão de serem aplicadas no dia 04 de dezembro, nos municípios de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Diamantina, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha.