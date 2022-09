Procuradoria Geral de SC lança novo edital; remuneração chega a R$ 12 mil

Mais um edital foi lançado em Santa Catarina. A Procuradoria Geral do estado tornou pública a abertura de um novo concurso público. O órgão está ofertando 61 oportunidades para cargos de nível médio e superior. Confira as carreiras disponíveis e os requisitos para investidura no cargo:

Técnico em informática - É necessário possuir ensino médio e educação profissional técnica na área de atuação, reconhecidos pelo órgão governamental competente;





Administrador - É necessário ter concluído curso de nível superior em administração reconhecido pelo Ministério da Educação e registro no respectivo conselho da classe;





Analista técnico administrativo - Como requisito, é necessário possuir diploma de curso de nível superior conhecido pelo MEC;





Assistente jurídico - Curso de nível superior em direito reconhecido pelo MEC, e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);





Contador - É necessário ter concluído o curso superior em ciências contábeis, bem como registro no respectivo conselho de classe.





O salário oferecido pelo certame é composto pelo vencimento básico, gratificação de atividade técnica, auxílio alimentação e gratificação de coordenação dos sistemas administrativos. A soma dos valores totaliza a remuneração de R$ 11.235,24, com exceção do cargo de técnico em informática, que receberá o salário de R$ 9.142,40.





Àqueles que tiverem interesse em participar do certame poderão se inscrever através do site do Instituto Consulplan , banca examinadora. As inscrições serão abertas no dia 03 de outubro, e ficarão disponíveis até o dia 03 de novembro. O valor da taxa é de R$ 110,00 para nível superior e R$ 80,00 para nível médio.