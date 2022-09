Governo da Bahia abre concurso para PM e CBM do estado

(foto: CBM-BA/Divulgação)

O governo da Bahia tornou público o edital de abertura dos concursos para a Polícia Militar (PM-BA) e Corpo de Bombeiro (CBM-BA) estaduais. Total de vagas ofertadas é de 2.500 — para o cargo de soldado em ambas instituições. O documento foi publicados no Diário Oficial do estado nesta quarta-feira (28/9).As vagas são distribuídas da seguinte forma: duas mil vagas para soldados da Polícia Militar e outras 500 para soldados Corpo de Bombeiros. O concurso para a PM tem vagas em nove cidades baianas dentre elas Salvador e Região Metropolitana; Ilhéus e Juazeiro. Já o certame do Corpo de Bombeiros terá vagas para nove municípios, alpem da capital do estado, dentre elas: Bom Jesus da Lapa e Porto Seguro.

O período de inscrição será aberto em 13 de outubro e permanecerá até 11 de novembro. Para se inscrever o interessado deve ter ensino médio completo ou formação técnico profissionalizante, ter no mínimo 18 e no máximo 30 anos de idade completos, possuir estatura mínima (1,60 m para candidatos do sexo masculino e 1,55 m para candidatas do sexo feminino), possuir Carteira Nacional de Habilitação válida na categoria B, entre outros. A inscrição poderá se inscrever por meio do site da banca organizadora, a FCC.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 90. Podem solicitar isenção da taxa, candidatos que comprove estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).



O concurso terá em duas etapas, provas objetivas e discursivas. A prova objetiva de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos, de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. Já a prova discursiva consistirá em uma redação, de caráter eliminatório e classificatório. Os exames estão previstos para serem aplicados em 22 de janeiro de 2023, em sete municípios do estado.



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes