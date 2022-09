Tribunal de Contas do ES abre novo concurso com a oferta de 20 vagas para auditor

Tecnologia da Informação - 08 vagas;

Ciências Contábeis - 04 vagas;

Direito - 02 vagas;

Ciências Atuariais - 02 vagas;

Engenharia Civil - 01 vaga;

Estatística - 01 vaga;

Auditoria Governamental - 01 vaga;

Ciências Econômicas - 01 vaga.





Para tomar posse do cargo, é necessário ter diploma de conclusão de curso de nível superior, devidamente registrado e fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), compatível com as atividades do cargo, ou diploma de conclusão de curso superior em qualquer área de formação, especificamente para a especialidade auditoria governamental.









Os aprovados na seleção receberão o salário inicial de R$ 13.700,86, para a carga horária de 30 horas semanais. Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) , o certame será dividido em três etapas, comportas por:

a) Primeira Etapa: Provas objetivas compostas por questões de conhecimentos básicos, de conhecimentos específicos e de conhecimentos especializados, de caráter eliminatório e classificatório;

b) Segunda Etapa: Provas discursivas, compostas por 2 questões discursivas relativas aos conteúdos de conhecimentos específicos e/ou especializados, de caráter eliminatório e classificatório;

c) Terceira Etapa: Avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório.





As inscrições poderão ser realizadas pelo site da FGV, no período entre 29 de setembro a 12 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00.

Confira o edital completo clicando aqui.