Banca organizadora desmente nota de cancelamento do concurso Seduc-GO

(foto: Marcos Santos/USP Imagens)

Instituto Iades , banca organizadora do c oncurso da Secretaria de Educação de Goías (Seduc-GO ), negou a veracidade de uma nota de cancelamento do certame. Em nota publicada na página oficial da seleção, nesta segunda-feira traz dados de candidatos que reaizaram as provas, mais de 67 mil candidatos. "O certame está em andamento sem intercorrências e o canal oficial de informações é o endereço eletrônico http://www.iades.com.br ", enfatiza a organizadora.O documento começou a circular nas redes socais após a aplicação das provas no domingo (25/9). O documento afirmava que foi uma decisão da 23ª Vara Federal do estado de Goiás e também deixava claro a devolução da taxa de inscrição.

O edital de abertura deste certame foi publicado em julho. O concurso oferta 5.050 vagas no cargo de professor nível III em diversas especialidades. Além das provas objetiva e discursivas, compõem a seleção as seguintes etapas: perícia médica para candidatos que se declararam com deficiência e avaliação de títulos.

Gabarito já foi divulgado

O gabarito preliminar já consta no site do Iades. Prazo recursal será encerrado em 28 de setembro. "O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recursos inconsistentes e (ou) fora das especificações e prazos estabelecidos neste comunicad serão indeferidos", orenta o Instituto no comunicado publicado nesta segunda-feira (26/9).

As provas foram aplicadas em 26 cidades e em 128 locais de provas, de forma simultânea. Os exames foram composto 80 questões de Conhecimentos Gerais e Específicos, sendo 40 itens cada um.



Aprovados receberão um subsídio mensal de R$ 1.971,69, para carga horária de 20 horas semanais, R$ 2.957,53 para professores que cumprirem 30 horas semanais e R$ 3.943,37 para os profissionais que cumprirem uma jornada semanal de 40 horas. Além do vencimento base, serão ascrecidos auxílio-alimentação no valor de R$ 500 e auxílio aprimoramento continuado.

Leia também: Vagas da semana! Mais de 7 mil vagas estão com inscrições abertas em concursos

Leia também: IFB abre inscrições para concurso com remuneração de até R$ 9.616,18

Leia também: Cebraspe publica vídeo para orientar candidatos do concurso para o INSS

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca