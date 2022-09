Banca organizadora altera gabarito do concurso da SEE-PE

(foto: Divulgação/Agência Brasil)





O Cebraspe, banca organizadora do certame da Secretaria de Educação de Penambuco (SEE-PE) , publicou justificativas de alteração do gabarito de questões . O certame oferece 2.907 vagas em diversas áreas de formação, com remuneração de R$ 3.900 para jornada de 200 horas e R$ 2.925 para 150 horas.A justificativa que mais se repetiu foi a seguinte: "por não poder ser afirmar categoricamente serem as características dos professores mencionadas as principais, prejudicou-se o julgamento do item".

As provas objetivas e discursivas foram aplicadas em 21 de setembro. O exame foi composto por 120 questões, sendo 50 itens de conhecimentos gerais e 70 conhecimentos específicos. O julgamento de cada item foi de certo ou errado. O seu resultado foi divulgado em 14 de setembro e pode ser conferido neste link.

Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais P1;

obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;

obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas





Leia também: Concurso Seagri DF: Edital publicado com remuneração de até R$ 10.670 O certame ainda é composto por avaliação de títulos, de caráter classificatório. Nesta etapa, serão convocados para a avaliação de títulos todos os candidatos aprovados na prova discursiva, eles serão avaliados por meio de documentos que comprovem os títulos alegados pelo candidato.

