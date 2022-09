Concurso Seagri DF: Edital publicado com remuneração de até R$ 10.670

Seagri-DF/Divulgação (foto: Seagri-DF/Divulgação)



edital do próximo concurso público da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (SEAGRI DF) foi publicado nesta sexta-feira (23/9), com a oferta de 224 vagas de preenchimento imediato e 618 oportunidades para formação de cadastro de reserva.

As chances são destinadas aos cargos de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, nas seguintes especialidades:





Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária:





Administrador;

Biólogo;

Contador;

Economista;

Direito e Legislação;

Médico Veterinário;

Nutricionista;

Químico;

Zootecnista.





Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária:





Técnico de Laboratório;

Agente Administrativo;





O quadro de vagas do certame da Seagri conta, ainda, com a reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e hipossuficientes. A remuneração inicial é de R$ 6.792,50, para técnico, e R$ 10.670,00, para analista.





A seleção compreenderá as fases de aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; aplicação de prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de analista; avaliação de títulos, de caráter classificatório, para o cargo de analista.









As inscrições serão abertas no período entre 26 de outubro e 30 de novembro, e poderão ser realizadas pelo site do Iades . O valor da taxa de inscrição é de R$ 59,00, para analista, e R$ 54,00, para técnico.





Confira o edital completo a partir da página 32 do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), clicando aqui

Requisitos para investidura no cargo:





Para tomar posse do cargo, é necessário possuir os seguintes requisitos:





Ser aprovado no concurso público;

Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo;

Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse.