PF recebe aval para convocar aprovado para curso de formação

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Diretoria de Gestão de Pessoal da Polícia Federal tornou públicas as convocações para a matrícula do Curso de Formação Profissional (CFP). Os aprovados convacados são referentes ao edital publicado em 2021 da Polícia Federal em que ofertou vagas para delegado, agente e papiloscopista. O documento foi publicado no Diário Oficial da União

Os candidatos convocados deverão se apresentar na Academia Nacional de Polícia, localizada na Rodovia DF-001 KM - 02, Setor Habitacional Taquari - Lago Norte, Brasília/DF, para a matrícula no CFP, observado o horário oficial de Brasília/DF, em 30 de setembro, das 8h às 12h e das 14h às 16h, ou em 1º de outubro, das 8h às 12h.



Para se matricular, o cadidato deve ter, no mínimo, 18 anos completos, estar capacitado física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo, apresentar a documentação exigida (foto tamanho 3x4cm, comprovante de vacinação contra covid-19, caso seja vacinado, e resultado de exame RT-PCR para covid-19, com data de coleta de, no máximo, quatro dias).

"Em razão da impossibilidade de cumprimento da carga horária integral pelos candidatos, não serão admitidas novas matrículas no CFP, em segunda chamada, após o dia 9 de outubro de 2022", enfatiza o documento.

Das etapas

O Curso de Formação Profissional é de caráter eliminatório e será realizado pela Academia Nacional de Polícia, no Distrito Federal, em regime de internato, exigindo-se do aluno tempo integral com frequência obrigatória e dedicação exclusiva.



Esta etapa será realizada no período entre 3 de outubro a 23 de dezembro. Cabe ressaltar, que durante o curso o candidato receberá auxílio-financeiro, na forma da legislação vigente, no valor de 50% do subsídio da classe inicial do cargo, à época de sua realização.



Para alunas é exigido no período do CFP cabelos presos, sem brincos e sem maquiagem. Já os alunos deverão se apresentar com o cabelo curto, sem barba e sem bigode (raspados).

Em relação à avaliação psicológica complementar do CFP, o candidato será considerado apto ou inapto. Ela irá seguir orientações dispostas nas Resoluções nº 2/2016, de 21 de janeiro de 2016, nº 9, de 25 de abril de 2018, e nº 4, de 11 de fevereiro de 2019, do Conselho Federal de Psicologia.

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader