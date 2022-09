Concurso Detran-DF, com oferta de 336 vagas, tem edital retificado

(foto: Hiram Vargas/Esp. CB/D.A Press)

Sobre o concurso

O concurso do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF) teve o edital de abertura retificado. O documento foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (21/9). O certame oferta 336 vagas distribuídas para os cargos de técnico e analista em atividades de trânsito.As mudanças são referentes ao conteúdo programático para estudo. Foram alteradas parte dos conhecimentos específicos exigidos em ambas as funções. as questões alteradas têm relação com Legislação de Trânsito, mas especificamente sobre a Código de Trânsito Brasileiro.Também sofreram alteração os subitens 4.1.1.1, 4.1.2 e 4.1.11, relacionados à candidatura de pessoas portadoras de deficiência. Cabe ressaltar que, do total de vagas, 73 são destinadas para PcD.

O concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) oferta 366 vagas, sendo 126 para analista em atividades de trânsito e 240 para técnico em atividades de trânsito. As oportunidades são distribuídas para contratação imediata e cadastro de reserva. A remuneração chega a R$ 6.437,50.

As inscrições ficarão abertas no período entre 10 de outubro e 8 de novembro. Interessados podem se inscrever no site da banca organizadora, IBFC. Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 90,00 para o cargo de analista e R$ 80,00 para o cargo de técnico.

A prova objetiva será composta por 60 questões distribuídas em conhecimentos básicos e específicos. A pontuação mínima exigida é de 45 pontos, 50% do valor do exame. Já a prova discursiva, somente para a analista, será composta de uma questão de conhecimento específico. O candidato deverá redigir no mínimo 15 linhas e no máximo 20 linhas. Ambos os exames serão aplicados em 1º de dezembro. Saiba mais!

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader