Concurso para o Senado encerrará inscrições nesta quarta-feira (21/9)

O período de inscrições para o concurso do Senando Federal será encerrado nesta quarta-feira (21/9). Insteressados podem se inscrever até as 16h pelo site da banca organizadora do certame, a FGV. A taxa é no valor entre R$ 55 e R$ 94 e varia conforme o cargo.

Ao todo são ofertadas 1014 vagas, sendo 22 imediatas e 992 vagas para a formação de cadastro de reserva. Os cargos contemplados são: analista legislativo, advogado, consultor e técnico legislativo, em diversas especialidades.



As provas objetivas e discursivas serão realizadas em todas as capitais e as demais fases do certame ocorrerão em Brasília. No dia 6 de novembro, serão aplicadas as provas objetiva e discursiva para o cargo de técnico e analista e a prova objetiva para o cargo de advogado e consultor. Já no dia 27 de novembro, será aplicada a prova discursiva somente para advogado e consultor.



As remunerações variam entre R$ 19.427,79 e R$ 33.461,68. Confira a lista com os salários iniciais ofertados:

Técnico legislativo (Policial Legislativo): R$ 19.427,79

Analista legislativo em todas as especialidades: R$ 25.897,76

Consultor Legislativo em todas as especialidades: R$ 33.461,68

Advogado: R$ 33.461,68

