MPF publica edital do concurso para procurador; Inscrições já estão abertas

(foto: Divulgação)



Ministério Público Federal (MPF) tornou pública a abertura do novo concurso público para procurador. O edital do certame foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (20/9).

O órgão está ofertando 13 oportunidades de preenchimento imediato. Para tomar posse do cargo de procurador da república, é necessário possuir diploma de nível superior em direito. A remuneração inicial é de R$ 33.689,11.





Segundo o edital, as vagas irão preencher os cargos vagos, em localidades a serem definidas pelo Conselho Superior do MPF após o resultado do concurso, com possibilidade de criação de novas vagas, se houver previsão orçamentária e eventuais vacâncias. Confira as localidades vagas no momento:





Acre;

Espírito Santo;

Goiás;

Paraíba;

Pernambuco;

Rio de Janeiro;

Santa Catarina;

São Paulo.





A seleção será dividida nas seguintes etapas:





Prova objetiva – eliminatório e classificatório;

Prova subjetiva – eliminatório e classificatório;

Prova oral – eliminatório e classificatório;

Prova de títulos – classificatório.