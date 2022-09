Concurso do Senado: Últimos dias para se inscrever, fique atento!

Senado Federal/Reprodução (foto: Senado Federal/Reprodução)



Atenção, concurseiro! O prazo para se inscrever no próximo concurso público do Senado Federal está acabando. Os candidatos podem acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , até o dia 21 de setembro, e realizar o pagamento da taxa, nos valores de R$ 94,00 (advogado e consultor); R$ 73,00 (analista); e R$ 55,00 (policial legislativo).

O órgão está ofertando mais de mil vagas, de preenchimento imediato e formação de cadastro de reserva para os cargos de analista legislativo, advogado, consultor e técnico legislativo. As oportunidades são divididas entre diversas especialidades. Confira!

Técnico Legislativo:





Policial Legislativo - 7 vagas imediatas + 173 para cadastro reserva;

Consultor Legislativo:





Assessoramento em Orçamento - 1 vaga imediata 19 para cadastro reserva;

Assessoramento Legislativo - 1 vaga imediata 81 para cadastro reserva;





Advogado: 1 vaga imediata 19 para cadastro reserva;





Analista Legislativo:





Informática Legislativa - Análise de Sistemas: 1 imediata 59 para cadastro reserva;

Informática Legislativa - Análise de Suporte de Sistemas: 1 imediata 39 para cadastro reserva;

Registro e Redação Parlamentar: 1 imediata 19 para cadastro reserva;

Enfermagem: 1 imediata 19 para cadastro reserva;

Engenharia Eletrônica e Telecomunicações: 1 imediata 9 para cadastro reserva;

Engenharia do Trabalho: 1 imediata 16 para cadastro reserva;

Processo Legislativo: 1 imediata 249 para cadastro reserva;

Administração: 2 imediatas 248 para cadastro reserva;

Arquivologia: 1 imediata 14 para cadastro reserva;

Assistência Social: 1 imediata 9 para cadastro reserva;

Contabilidade: 1 imediata 19 para cadastro reserva.





As provas objetivas e discursivas serão realizadas em todas as capitais, e as demais fases do certame ocorrerão em Brasília. No dia 6 de novembro, serão aplicadas as provas objetiva e discursiva, para o cargo de técnico e analista, e a prova objetiva para o cargo de advogado e consultor. Já no dia 27 de novembro, será aplicada a prova discursiva somente para advogado e consultor.