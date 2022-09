Secretaria de Saúde de Cuiabá abre concurso com 2.162 vagas

Prefeitura de Cuiabá/Divulgação (foto: Prefeitura de Cuiabá/Divulgação)



Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá abriu um novo concurso público com a oferta de mais de 2 mil vagas. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) , o certame oferta vagas de nível médio e superior. Confira as especialidades:

Nível médio:





Agente de Farmácia;

Cuidador Social;

Motorista - Epidemiologia;

Motorista - Socorrista;

Oficial Técnico em Administrativo em Saúde;

Agente de Call Center;

Técnico de Patologia Clínica e Laboratório;

Técnico de Saúde Bucal;

Técnico em Secretariado;

Técnico em Higiene e Segurança do Trabalho;

Técnico em Vigilância em Saúde;

Mestre de obras;

Técnico de Enfermagem.





Nível superior:





Enfermeiro;

Enfermeiro Oncologia;

Enfermeiro do Trabalho;

Engenheiro Sanitarista;

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Assistente Social;

Saúde Coletiva - APS;

Saúde Coletiva;

Biólogo;

Desenvolvimento de Recursos Humanos na Saúde;

Educador Físico;

Epidemiologista;

Farmacêutico;

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Médico Veterinário;

Nutricionista;

Psicólogo;

Psicopedagogo;

Químico;

Terapeuta Holístico;

Terapeuta Ocupacional;

Médico nas especialidades de:

Alergologista/Imuno;

Médico Auditor;

Cardiologia;

Cardiologia Pediátrica;

Cirurgia Geral;

Cirurgia Vascular;

Clínico Geral - APS;

Clínico Geral;

Dermatologia;

Endocrinologia;

Gastroenterologista;

Geriatria;

Ginecologia e Obstetrícia;

Hematologia;

Homeopata;

Infectologia;

Nefrologia;

Neurologia;

Oncologista Clínico;

Otorrinolaringologia;

Pediatria;

Pneumologista;

Psiquiatra;

Proctologista;

Reumatologia;

Urologia;

Médico do Trabalho.

Apoio Jurídico;

Arte Educadora;

Arteterapeuta/Recreador;

Economista;

Estatístico.





Dentro do quantitativo total de 2.162 oportunidades, estão as vagas para ampla concorrência, pessoas com deficiência, negros e índios. Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 10% das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade do concurso. Às pessoas negras e indígenas é assegurado o percentual de 20%.





Os aprovados serão empossados através do regime estatutário, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá e as normas internas da Prefeitura do Município de Cuiabá.





As remunerações variam entre R$ 1.808,18 e R$ 10.575,89. A carga horária também é definida segundo a carreira. O certame será composto por provas objetivas, com a previsão de aplicação para o dia 29 de janeiro de 2023.





As inscrições serão abertas no dia 29 de setembro, e ficarão disponíveis até o dia 07 de novembro. Os candidatos poderão se inscrever através do site do IBFC, e realizar o pagamento da taxa no valor de R$ 47,50 para os cargos de nível médio/técnico; R$ 55,80 para os cargos de nível superior; e R$ 75,80 para médico.