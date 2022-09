Vagas da semana! Mais de 6,9 mil vagas estão com inscrições abertas em concursos

IBGE (agente)

O Instituto Brasilieiro de Geogradia e Estatística tornou pública a abertura das inscrições e estabeleceu normas relativas à realização do processo seletivo simplificado complementar ao do edital do IBGE n.º 08/2021, para seleção de candidatos na função de Agente Censitário de Administração e Informática. Os interessados devem apresentar o formulário de adesão, preenchido e assinado, presencialmente em um dos postos de inscrição até o dia 21 de setembro. Saiba mais!

INSS

O edital de abertura do concurso público para o provimento de vagas no cargo de técnico do seguro social do INSS já foi publicado. Ao todo, o certame oferta mil vagas regionalizadas, além de cadastro reserva. As oportunidades para Brasília somam 13. O período de inscrições será encerrado em 3 de outubro. Os aprovados receberão subsídio mensal no valor de até R$ 5.905,79. Saiba mais!

IFB

O Instituto Federal de Brasília (IFB) tonou pública a abertura de um novo concurso com a oferta de 50 vagas para técnicos e professores. O certame abrirá as inscrições no dia 26 de setembro e será encerrada em 17 de outubro. A remuneração vai de R$ 2.403,07 a R$ 9.616,18, a depender da titulação do candidato aprovado. Saiba mais!

IFG

As inscrições para o concurso público do Instituto Federal de Goiás (IFG) estão abertas, com a oferta de 48 vagas de nível médio, técnico e superior. Os aprovados receberão a remuneração inicial de R$ 2.904,96, para cargos de nível médio e técnico, e R$ 4.638,66, para as carreiras de nível superior de formação. Candidatos podem se inscrever até 30 de setembro. Saiba mais!

Detran AP

As inscrições do concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP) estão abertas. Os interessados podem se inscrever até 10 de outubro. Do quantitativo de vagas, 66 são para contratação imediata e as 470 restantes são destinadas a formação de cadastro reserva. A remuneração inicial ofertada é de até R$ 6.830,76. Saiba mais!

ALMG

Estão abertas as inscrições para o concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Os interessados em concorrer às 200 vagas disponíveis poderão se inscrever no site da Fundação Fumarc, banca organizadora até o dia 14 de outubro. A remuneração inicial ofertada chega a R$ 10.091,58, além de benefícios. Saiba mais!

Sefaz-MG

A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (Sefaz MG) está com as inscrições abertas para preenchimento de 431 vagas de nível superior. As oportunidades são para o cargo de auditor fiscal da receita estadual, nas áreas de auditoria e fiscalização, tecnologia da informação, e tributação. Aqueles que desejarem participar do concurso da Sefaz poderão se inscrever até o dia 5 de outubro, através no site da FGV. Saiba mais!

Politec-AP

A Polícia Científica do Amapá (Politec-AP) lançou o edital de abertura do concurso público para os cargos de perito criminal, perito odonto legista, papiloscopista, técnico pericial e auxiliar técnico pericial. As inscrições para este certame já se encontram abertas. O período para se inscrever será encerrado em 04 de outubro. Os cadastros podem ser realizados através do site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do certame. Saiba mais!

Crefito-RJ

O Conselho Regional de Fisioterapia Ocupacional da 2ª região (CREFITO-2), sediada no Rio de Janeiro, tornou público a abertura do concurso para provimento de 48 vagas para cargos voltados para nível médio e superior. Total de vagas abrange contratação imediata e formação de cadastro reserva. As inscrições já estão abertas e seguem assim até 9 de outubro. A remuneração ofertada varia entre R$ 2.744,65 e R$ 8.429,57. Saiba mais!

UNB

A Universidade de Brasília (UnB) anunciou a realização de dois processos seletivos para a contratação de professores substitutos. A remuneração oferecida para a vaga de engenharia civil é de R$ 2.236,32, mais benefícios. Os interessados em participar da seleção de comunicação social poderão se inscrever até o dia 30 de setembro, e da seleção de engenharia até o dia 28 de setembro. Saiba mais!

UFBA

O certame oferta vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. As oportunidades são para lotação nos campus de Vitória da Conquista, Camaçari e Salvador. As remunerações iniciais são no valor de R$ 2.904,96, para nível médio e técnico, e R$ 4.638,66, para nível superior. As inscrições já estão abertas, e ficarão disponíveis até o dia 10 de outubro. Saiba mais!

PGE-SC

A Procuradoria Geral de Santa Catarina (PGE-SC) lançou edital de abertura do 10º Concurso Público. O documento assegura a oferta de duas vagas na carreira de procurador de classe inicial e formação de cadastro de reserva, cujo subsídio mensal é de 31.915,99. O período de inscrições ficará aberto no período entre 05 de setembro e 04 de outubro. Saiba mais!

Prefeitura de SP (Educação)

São ofertadas 3.250 vagas para professores de educação infantil e ensino fundamental I e de ensino fundamental II e médio. A remuneração inicial pode chegar a R$ 5.050, para todos os cargos, cuja a jornada semanal é 40 horas. As inscrições poderão ser realizadas até 17 de outubro. Saiba mais!

CBM-RJ

O concurso Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) oferta 40 vagas para cadete, sendo 36 vagas para ampla concorrência e 4 para cota, que serão reservadas para candidatos hipossuficientes. As inscrições ficarão abertas entre 1º de setembro e 6 de outubro. A remuneração inicial é de R$ 3.897,24, composta pelo valor do soldo acrescido das gratificações e adicionais atinentes ao cargo. Saiba mais!

MP-PA

O Ministério Público do Pará (MP-PA) lançou edital de abertura do concurso público para promotor. Ao todo, serão oferecidas 65 vagas e oportunidades são distribuídas para os cargos de promotor de justiça e promotor de justiça substituto. A remuneração chega a R$ 30.404,42. As inscrições estarão abertas até 22 de setembro. Saiba mais!

UEG

O novo concurso público da Universidade Estadual de Goiás (UEG) oferece 38 oportunidades, para compor o quadro de docentes de ensino superior da instituição. As inscrições estarão abertas no período de 30 de agosto a 29 de setembro. A remuneração varia de acordo com a carga horária trabalhada e vai desde R$ 959,11 a R$ 3.836,42. Saiba mais!

PGM do Recife

O concurso da Procuradoria-Geral Municipal do Recife está com inscrições abertas. Ao todo, três vagas estão sendo ofertadas para o cargo de procurador judicial municipal. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de setembro. remuneração inicial para o cargo de procurador é de R$ 26.023,63, acrescido de benefícios. Saiba mais!

Senado Federal

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) o certame do Senado Federal oferta 1.014 vagas, sendo 22 imediatas e 992 vagas para a formação de cadastro reserva. As remunerações variam entre R$ 19.427,79 e R$ 33.461,68. Quem for participar da seleção têm até o dia 21 de setembro para realizar a inscrição. Saiba mais!

CRC-MG

O certame está com 65 vagas abertas para nível médio e superior. Os auxiliares no certame receberão a remuneração inicial de R$ 2.511,00, e os fiscais receberão o salário de R$ 5.734,00. Ambos os cargos são para lotação em Belo Horizonte, com carga horária de 40 horas semanais. Período de inscrição será encerrado em 26 de setembro. Saiba mais!

IBGE

A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) torna pública a abertura de processo seletivo para contratação de consultoria técnica no âmbito do Projeto Modernização da Produção Estatística e Geocientífica. Ao todo são ofertadas 6 vagas, desse total 2 são para trabalho remoto e 4 para lotação no Rio de Janeiro. O período de inscrições já está aberto e será encerrado em 23 de setembro. Saiba mais!

TCE GO

O certame prevê o preenchimento de 37 vagas para os cargos de analista de controle externo em diversas especialidades. Os interessados podem fazer a inscrição até o dia 27 de setembro. Os aprovados para trabalhar no TCE GO serão contemplados com a remuneração de R$ 11.335,32. Saiba mais!

PM-SP

A Polícia Militar de São Paulo (PM-SP) lançou edital de abertura do certame para provimento de 75 vagas para a área da saúde. O período de inscrições estará aberto entre 18 de agosto a 20 de setembro, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso. A remuneração básica inicial chega R$ 8.362,79. Saiba mais!