MP-MS publica edital para novo concurso; remuneração chega a R$ 27,3 mil

Ministério Público de Mato Grosso do Sul lançou o concurso público para promotor de justiça substituto. Ao todo o certame oferece sete oportunidades. Compõem a seleção sete etapas, sendo elas: prova preambular; provas escritas; avaliação psicológica; investigação social sigilosa; provas orais; prova de títulos; e exame de sanidade física e mental.

Leia aqui o edital completo!

As inscrições já estão abertas e o prazo será encerrado em 17 de outubro; o cadastro pode ser feito por meio do site da banca organizadora, o Instituto AOCPA remuneração ofertada é de R$ 27.363,98.



O valor da taxa de inscrição é de R$ 270 e o pagamento deve ser efetuado até 18 de outubro. Podem solicitar a isenção, no período entre os dias 16 e 23 de setembro, os interessados que são desempregados, carente (que a renda per capita da família é igual ou inferior a meio salário mínimo nacional), que recebe mensalmente até três salários-mínimos, doador de sangue e e medula óssea, e convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral.

Das etapas

A prova preambular, primeira etapa, de caráter eliminatório, com duração de 5 horas, constará de 100 questões objetivas de múltipla escolha, de pronta resposta e apuração padronizada, cada uma com uma única resposta correta. A aplicação desta etapa está prevista para de dezembro.



As provas escritas serão aplicadas na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Serão aplicadas seis provas escritas, de caráter eliminatório, com duração de 4 horas cada, incluído o tempo para preenchimento na folha de respostas e terão por objetivo verificar seu nível de conhecimento sobre as matérias previstas no edital.

A inscrição definitiva deverá ser requerida pelo candidato, mediante requerimento assinado pelo mesmo ou por meio de procurador habilitado com poderes específicos, dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso, conforme modelo a ser disponibilizado oportunamente. Após esta etapa o candidato será submetido a investigação social.



As provas orais, de caráter eliminatório, serão compostas pela prova de tribuna e arguição. Dentre os critérios avaliados estão: convencimento e desenvoltura. Depois da divulgação do resultado das provas orais, o candidato deverá no prazo de cinco dias, a contar da publicação. Por fim, os candidatos serão avaliados por meio de exame de sanidade física e mental.

