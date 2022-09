Inscrições do concurso INSS estão abertas para provimento de 1.000 vagas imediatas

(foto: INSS/Reprodução)



Atenção, concurseiros! As inscrições do concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já estão abertas. Para se inscrever, basta acessar o site do Cebraspe, banca organizadora, e preencher o formulário. Após informar os dados, é necessário efetuar o pagamento da taxa, no valor de R$ 85.





INSS está ofertando 1.000 vagas de preenchimento imediato, mais a formação de cadastro reserva, com a quantidade de 3.373 vagas de limite máximo para efetivação. Aqueles que desejarem concorrer a uma das oportunidades têm até 3 de outubro para se inscrever.

As chances são destinadas ao provimento da carreira de técnico do seguro social. A seleção oferta o salário de até R$ 5.905,79, composto pelo vencimento básico de R$ 712,61, gratificação de atividade executiva, no valor de R$ 1.140,18, gratificação de desempenho da atividade do seguro social, de até R$ 3.595, além de auxílio alimentação, no valor de R$ 458.





A seleção compreenderá duas etapas, de responsabilidade do Cebraspe, sendo elas: provas objetivas e curso de formação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A previsão da aplicação das provas objetivas é 27 de novembro, nas cidades das 97 gerências regionais.





A prova será composta por 120 questões cujo o modelo é de certo ou errado. Com a autorização de reduzir o prazo entre o lançamento do edital e a prova objetiva, os candidatos terão dois meses para se prepararem após a publicação do conteúdo programático.









O exame terá itens sobre conhecimentos básicos com as disciplinas de Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo, Noções de Informática e Raciocínio Lógico-Matemático. A prova também irá abranger os conhecimentos específicos para temas relacionados à benefícios previdenciários e legislação previdenciária.

Nesta sexta-feira, o INSS retificou o edital do certame, alterando o número de vagas e locais de provas.