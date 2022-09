INSS retifica edital e altera o número de vagas, confira!

Antes da retificação do edital, a quantidade máxima de aprovados poderia chegar a 3.385. Com a mudança, o número passa a ser 3.373, uma diferença de 12 vagas. Clique aqui para conferir todas as alterações.

A seleção compreenderá duas etapas, de responsabilidade do Cebraspe, sendo elas: provas objetivas e curso de formação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A previsão da aplicação das provas objetivas é para o dia 27 de novembro, nas cidades das 97 gerências regionais.





O exame será composto por 120 questões cujo o modelo é de certo ou errado. Com a autorização de reduzir o prazo entre o lançamento do edital e a prova objetiva os candidatos terão dois meses para se prepararem após a publicação do conteúdo programático.





O exame terá itens sobre conhecimentos básicos com as disciplinas de Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo, Noções de Informática e Raciocínio Lógico-Matemático. A prova também irá abranger os conhecimentos específicos para temas relacionados à benefícios previdenciários e legislação previdenciária.





O concurso do INSS oferta a remuneração de até R$ R$ 5.905,79. O valor é composto pelo vencimento básico de R$ 712,61, gratificação de atividade executiva, no valor de R$ 1.140,18, gratificação de desempenho da atividade do seguro social, de até R$ 3.595,00, além de auxílio alimentação, no valor de R$ 458,00.









Àqueles que desejarem participar do certame poderão se inscrever no site do Cebraspe , banca organizadora, no período entre 16 de setembro a 3 de outubro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00.