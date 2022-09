Concurso PPGG: edital de abertura é retificado; entenda

(foto: Divulgação) A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal publicou a retificação do concurso público para a carreira de políticas públicas e gestão governamental do Distrito Federal (PPGG-DF). As mudanças são relativas ao conteúdo programático e a requisitos exigidos em alguns cargos. O documento foi publicado nesta quinta-feira (15/9) na página 41.



Em relação as mudanças no conteúdo prográmatico foram excluidas e incluidas matérias voltadas para contabilidade, estatísticas e economia. Já sobre os requesitos, foram alterados a exigências das seguintes áreas atuações do cargos de gestor em políticas públicas e gestão governamental: administração, jornalismo e turismo.

Sobre a seleção

O edital do concurso público da carreira de políticas públicas e gestão governamental do Distrito Federal (PPGG) assegura a oferta de 1.400 vagas destinadas aos cargos de analista em políticas públicas e gestão governamental (mil vagas) e para gestor em políticas públicas e gestão governamental (400 vagas). Deste total, 250 vagas para provimento imediato e 1.050 para formação de cadastro reserva.





O prazo de inscrições inicia em 14 de outubro e segue até 20 de novembro. Cadastros podem serem feitos por no site do Iades, organizadora da seleção. O valor da taxa de inscrição é de R$ 79 para o cargo de gestor, e R$ 54 para analista.





A aplicação das provas objetivas estão previstas para o dia 18 de dezembro. Remuneração ofertada chega a R$ 7.760. Saiba mais!

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes