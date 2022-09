Edital para o concurso do INSS é lançado com oferta de mil vagas imediatas

(foto: INSS/Divulgação)

Poderão solicitar a isenção total do valor da taxa de inscrição os candidatos que forem regidtrados no Cadastro Único (CadÚnico) ou doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde. O prazo para solicitação ficará aberto no mesmo período das inscrições.

A seleção compreenderá duas etapas, de responsabilidade do Cebraspe, sendo elas: provas objetivas e curso de formação. Ambas de caráter eliminatório e classificatório.



Os aprovados receberão subsídio mensal no valor de até R$ 5.905,79. A remuneração é composta pelo vencimento básico de R$ 712,61, Gratificação de Atividade Executiva - GAE, no valor de R$ 1.140,18 Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social - GDASS, que poderá alcançar até R$ 3.595,00 e a Classe "A", do Padrão I e auxílio alimentação no valor de R$ 458,00.

Das etapas

A previsão da aplicação das provas objetivas em 27 de novembro nas cidades das 97 gerências regionais. O exame será composto por 120 questões cujo o modelo é de certo ou errado. Com a autorização de reduzir o prazo entre o lançamento do edital e a prova objetiva os candidatos terão dois meses para se prepararem após a publicação do do conteúdo programático.





A prova objetiva terá itens sobre conhecimentos básicos com as disciplinas de Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo, Noções de Informática e Raciocínio Lógico-Matemático. E conhecimentos específicos para temas relacionados a benefícios previdenciários e legislação previdenciária.





Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: Nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos;

Nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos;

Nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

O curso de formação será realizado nas capitais dos seguintes estados: Pará , Minas Gerais, Distrito Federal, Santa Catarina, Ceará,Paraíba, Amazonas, Rio de Janeiro e São Paulo. O curso terá carga carga horária de até 180 horas presenciais, em tempo integral, durante a sua realização o candidato matriculado receberá uma remuneração relativa a metade do salário do cargo.





Após o curso, os candidatos serão submetidoa a prova objetiva composta de 120 itens para julgamento certo ou errado, e de prova discursiva composta de duas questões discursivas cujo número máximo é de 15 linhas, com o conteúdo ministrado.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes