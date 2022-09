UNDF retifica novamente edital de certame que oferta 1.400 vagas

(foto: Renato Alves/Agência Brasília )

Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) retificou novamente o edital do certame que oferta 1.400 vagas para o cargo de professor de educação superior e de tutor de educação superior. A alteração está relacionada a convocação e nomenclatura dos cargos. A informação fo publicada no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (14/9). Veja aqui mais detalhes sobre as retificações.Conforme o documento, algumas nomenclaturas foram alteradas, segundo o edital elas passam a ter a seguinte redação:

Dentre as alterações também foram modificada a previsão de cronograma para nomeações dos candidatos aprovados. Agora, no período da homologação do resultado final do concurso até julho de 2023 serão 30 professor e 20 para tutor. Já de agosto a dezembro de 2023 e de janeiro de julho de 2024 serão convocados 60 professores e 20 tutores. Por fim, de julho a dezembro 2024 de janeiro até o fim do segundo ano do concurso 50 e 20, respectivamente.

Sobre o concurso A seleção oferece oferece 1.400 vagas, totalizando 350 vagas para provimento imediato e 1.050 para o cadastro reserva, as chances são distribuídas da seguinte forma: 250 vagas imediatas para professor de educação superior e 750 para a formação de um cadastro reserva para o cargo;

100 vagas imediatas cargos de tutor de educação superior e 300 para o cadastro reserva do cargo; As inscrições seguem aberta até 18 de agosto. O cadastro pode ser feito de forma exclusiva pelo site da banca organizadora. O valor das inscrições variam de acordo com a carga horária. São R$ 188,90 para os cargos com carga horária de 40h e R$ 99,00 para os cargos com carga horária de 20h. O certame será composto por duas etapas. A primeira é divida por provas objetiva e discursiva, ambas possuim caráter eliminatório e classificatório. Já segunda contemplará curso de formação e prova de títulos, no qual as duas são de caráter unicamente classificatório. Com as retificações no cronograma do concurso os exames da primeira fase estão previsto para o dia 23 de outubro. Aprovados receberão um subsídio mensal que varia entre R$ 2.200,00 e R$ 5.200,00 no qual varia de acordo com a carga horária e nível de formação. *Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes