Concurso TRT-8: Período para se inscrever está acabando, fique atento!

O órgão está ofertando 5 vagas de preenchimento imediato, além da formação de cadastro de reserva. Os aprovados serão lotados no Pará e no Amapá, locais de jurisdição do TRT-8.









A seleção é composta por prova objetiva e prova discursiva, previstas para 6 de novembro. Todas as etapas do concurso público serão realizadas nas cidades de Belém/PA, Marabá/PA, Santarém/PA e Macapá/AP.

Para concorrer ao cargo de analista judiciário, o candidato deverá ter nível superior completo nas áreas de formação requeridas pelo edital e curso de pós-graduação em áreas específicas (para as especialidades de medicina do trabalho e tecnologia da informação).





Para a carreira, o valor do salário mensal varia entre R$ 12.455,30 e R$ 14.271,70, a depender da área escolhida.





Já para os cargos de Técnico Judiciário, é exigido ensino médio completo. Os candidatos para a especialidade de enfermagem também devem ser formados em um curso técnico na área e ter registro no Conselho Regional de Enfermagem.





Para a especialidade de tecnologia da informação, é necessário ter curso de programação, com carga horária mínima exigida de 120 horas/aula, ou curso técnico na área de informática. O subsídio mensal para a carreira é de R$ 7.591,37.