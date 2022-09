PCDF publica resultado da prova de capacidade física e exame toxicológico do concurso para escrivães

(foto: PCDF/Divulgação)



A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) publicou o resultado final da prova de capacidade física e o resultado provisório do exame toxicológico referentes ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de escrivão.





A corporação informa que aqueles que desejarem interpor recurso contra o resultado provisório do exame toxicológico deverão acessar o site do Cebraspe , entre as 10h do dia 14 de setembro, e as 18h do dia 20 de setembro.





A listagem com os nomes dos aprovados pode ser conferida a partir da página 59 do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), desta terça (13/9). O documento também convoca os candidatos para próxima etapa da seleção, que consistirá na avaliação psicológica.

Após suspensões do certame em razão da pandemia, a prova de escrivão foi realizada em 21 de agosto de 2021. Organizado pelo Cebraspe, o certame registrou 52.636 inscritos concorrendo por 300 vagas efetivas. Quando o edital foi publicado, em 2019, o salário inicial da categoria era de R$ 8.698,78, para 40 horas semanais de trabalho.





O resultado da prova objetiva e discursiva, além da prova prática de digitação e os exames biométricos, já foi publicado e pode ser consultado pelo site da banca. Agora, os candidatos devem se preparar para as duas etapas finais: avaliação psicológica e a investigação social.