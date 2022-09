Concurso TRT-AL: resultado preliminar das provas é divulgado

(foto: Divulgação/Agência Brasil)

Somente 10 vagas

O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, com sede em Alagoas, divulgou nesta segunda-feira (12/9) o resultado preliminar das provas do certame para provimento de cargos do quadro de pessoal e formação de cadastro de reserva. O edital de divulgação foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (12/9) e a lista com as notas já estão disponíveis para os candidatos no site da banca organizadora da seleção Fundação Carlos Chagas (FCC).Os recursos referentes aos resultados das provas deverão ser interpostos no prazo de dois dias úteis, contados a partir da publicação do edital, ou seja, até a próxima quarta-feira (14/9), pelo site da FCC. Os recursos devem seguir as instruções constantes na página da seleção."As respostas de todos os recursos serão levadas ao conhecimento dos candidatos inscritos no Concurso, por meio do site da banca, não tendo qualquer caráter didático, e ficarão disponíveis pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação", assegura o documento.As provas foram aplicadas em 14 de agosto e teve duração de quatro horas. A prova objetiva foi composta por 60 questões distribuídas entre conteúdos de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. Já a prova discursiva consistiu em uma redação. Aprovados receberão uma remuneração inicial no valor de R$ 12.455,30 para a carga horária de 40 horas semanais.

O concurso público oferta 10 vagas imediatas e cadastro reserva para os cargos de nível técnico e superior, sendo 3 para analista judiciário e 7 oportunidades para técnico judiciário; ambos para área apoio especializado. O edital de abertura foi publicado em junho deste ano.



O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pelo Tribunal Regional do TRT 19ª Região e será publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.



Ao todo, foram registradas 1.573 incrições, no qual 618 foram analista judiciário e 955 para técnico judiciário.



*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader