Instituto Federal de Goiás oferta 48 vagas em novo concurso; Inscrições abertas

(foto: IFG/Divulgação) inscrições para o concurso público do Instituto Federal de Goiás (IFG) estão abertas, com a oferta de 48 vagas de nível médio, técnico, e superior. Há oportunidades nos seguintes cargos:





Nível médio:





Assistente em administração.



Nível técnico:





Técnico em Agropecuária;

Técnico de Laboratório/Artes Visuais;

Técnico de Laboratório/Audiovisual;

Técnico de Laboratório/Biologia;

Técnico de Laboratório/Área Ciências;

Técnico de Laboratório/ Eletrotécnica;

Técnico de Laboratório/ Física;

Técnico de Laboratório/ Mecânica;

Técnico de Laboratório/ Nutrição e Dietética.





Nível superior:





Analista de Tecnologia da Informação;

Assistente social;

Arquivista;

Bibliotecário-documentalista;

Contador;

Médico;

Pedagogo;

Psicólogo;

Técnico em Assuntos Educacionais;

Tecnólogo Formação/Área Design Gráfico.





A seleção conta, ainda, com uma reserva de vagas destinadas a pessoas com deficiência. Os aprovados receberão a remuneração inicial de R$ 2.904,96, para cargos de nível médio e técnico, e R$ 4.638,66, para as carreiras de nível superior de formação.





Os candidatos serão avaliados por meio da aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, marcada para a data estimada de 16 de outubro. O exame será composto por 50 questões, incluindo os conteúdos de língua portuguesa, legislação, raciocínio lógico, informática e conhecimentos específicos.





As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 30 de setembro pelo site do Instituto Verbena, banca organizadora. Para se candidatar, é necessário preencher o formulário disponível no portal, e informar os dados necessários.