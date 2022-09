Banca divulga novo cronograma do concurso da Polícia Penal do DF

(foto: Freepik/Divulgação)

Novamente, o cronograma do concurso da Polícia Penal do Distrito Federal foi alterado. A informação divulgada no site do Instituto AOCP, banca organizadora da seleção. Segundo o documento , a mudança foi mediante à decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCE-DF). Agora, a próxima fase, convocação dos candidatos habilitados, está prevista para outubro. Confira as principais novas datas:

Período de realização da fase de heteroindificação: 23/10/2022

Divulgação do resultado definitivo da fase de heteroindificação e da avaliação biopsicossocial: 08/11/2022

Período de realização da avaliação biopsicossocial: 24/10/2022

Aplicação da prova de aptidão física (Etapa II): Entre os dias 18 e 26/11/2022

Aplicação da avaliação psicológica (Etapa III): 27/11/2022

Período de preenchimento da FIC e envio dos documentos da Sindicância e Investigação (Etapa IV): 11 a 17/11/2022

Realização da entrevista devolutiva: Entre os dias 08/01/2023

Divulgação do resultado definitivo das etapas II, III e IV: 24/01/2023

Convocação dos candidatos habilitados para o Curso de Formação: 27/01/2023

Aplicação da prova de verificação do Curso de Formação: 19/03/2023

Divulgação do resultado preliminar e classificação dos candidatos: 02/05/2023

Mudanças no certame