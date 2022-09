Concurso CBM-MG: três editais são publicados com 385 vagas

(foto: CBM-MG/Divulgação)

324 vagas; candidatos do sexo masculino: 291 vagas e candidatas do sexo feminino: 33 vagas;

40 vagas; soldado especialista;

21 vagas - Candidatos do sexo masculino: 18 vagas e candidatas do sexo feminino: 03 vagas;

Dentre os requisitos são: ter entre 18 e 30 anos na data da matrícula para inclusão, possuir altura mínima de 1,60 m.

Período de inscrições será aberto somente em novembro, no dia 7, e permanecerá assim até 10 de dezembro. A taxa de inscrição é no valor de R$ 101,00 a R$ 220,00. O cadastro poder ser feito através do site da banca organizadora, IBGP.

As provas objetivas estão previstas para 22 de janeiro de 2023 para os cargos de soldado e soldado especialista e 12 de fevereiro de 2023 para oficiais. O exame será composto por 50 questões de múltipla escolha, referente ao ensino médio, com pontuação por disciplina chegando no total 100 pontos.



Além das provas objetivas, o certame também será constituído por prova de redação, teste de capacitação física e exames admicionais. A homologação do resultado final será divulgado em 28 de agosto de 2023.



Aprovados receberão subsídio mensal no valor de R$ 4.360,83 a R$ 7.175,30.



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes