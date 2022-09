TRT-14 amplia prazo de vigência de concurso realizado em 2018

(foto: TRT-14/Divulgação)

A decisão foi tomada em Sessão Administrativa Telepresencial no final de agosto e tornou-se pública no último Diário Eletrônico do tribunal, publicado nesta segunda-feira (5/8).

"A informação da Secretaria de Gestão de Pessoas SGEP/SPLRR n. 0160/2022 (ID. 217), do mencionado Proad, sugerindo a prorrogação do prazo de validade daquele Concurso Público, a partir de 31-8-2022, em razão da possibilidade de surgimento de vagas de cargos efetivos neste Tribunal e da concretização de provimento destes cargos com os candidatos habilitados no certame realizado, motivando, também, nas restrições orçamentárias", indica o documento.



Novo concurso deverá ser publicado em breve

O TRT-14 assinou no final de agosto um contrato com a Fundação Carlos Chagas (FCC) , que será responsável pela organização e aplicação das provas do novo concurso do órgão.

O novo certame contemplará vagas para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário nas seguintes especialidades: oficial de justiça avaliador federal e tecnologia da informação.

Esta seleção foi autorizada em junho deste ano. O TRT-14 informou ao Papo de Concurseiro que a publicação do edital está prevista para até setembro deste ano.

”O tribunal afirma que, conforme previsão no Projeto Básico, a aplicação das provas ocorrerá nas capitais Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC)”.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes