Concurso TCE-TO: prazo de inscrições encerra nesta segunda (5/9)

As inscrições podem ser realizadas no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) . É cobrado uma taxa de inscrição no valor de R$ R$ 90,00 e R$ 130,00, a depender do cargo.

Os interessados no concurso do Tribunal de Contas de Tocantins têm até as 16h desta segunda-feira para se inscrever no certame. Cabe lembrar que na última semana o presidente do TCE-TO, conselheiro Napoleão de Souza, tornou público o edital de retificação que ampliava o prazo de inscrição. O concurso do tribunal que oferta 55 vagas, além de cadastro reserva.