Concurso PCGO: delegado anuncia possível alteração da data de prova

O delegado Humberto Teófilo informou que as provas para delegado do concurso da Polícia Civil de Goías (PC-GO) pode ter as datas das provas alteradas. Segundo o delegado a informação foi obtida juntamente com a Secretaria de Administração do Estado de Goiás (SEAD-GO). "Para não coincidir com o teste psicotécnico do concurso de Soldado da PMGO ", escreve Teófilo nas suas redes sociais.

O Correio Braziliense entrou em contato com a banca organizadora a fim de adiquirir mais informações sobre esta possibilidade. Portanto, a Lei Ordinária n° 19.587 / 2017 não permite a realização de mais de uma prova na mesma data. "Fica vedada a realização, na mesma data, de provas para o provimento de cargos e/ou empregos públicos integrantes de carreiras diversas no âmbito do Poder Executivo estadual", assegura a lei.

Sobre o concurso

O edital do concurso PC GO foi publicado publicado na última sexta-feira (26/8) e segundo o documento as provas objetivas e discursivas estavão previstas para 4 de dezembro. O certame oferta 864 vagas, sendo 42 vagas.

Ao todo são ofertadas 864 vagas para os cargos de agente de polícia, escrivão de polícia, papiloscopista policial e delegado. A remuneração inicial pode chegar a 23,8 mil. As inscrições, exclusivamente via internet, estarão abertas:

No período entre 26 de setembro a 25 de outubro: para todos os cargos, à exceção para delegado; valor da taxa é de R$ 110,00

No período entre 20 de setembro a 20 de outubro: para delegado; valor da taxa é de R$200,00

Para se inscrever é necessário ter idade mínima de 18 anos na data da posse; conclusão de curso de nível superior de bacharelado em Direito e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, categoria “B”), entre outros requisitos.

Esta seleção será dividida em seis etapas, iniciando com as provas objetiva e discursiva. A prova objetiva será composta questões de múltipla escolha, distribuídas por áreas de conhecimento, variando de acordo com o cargo. Cada item desta etapa terá 5 alternativas, sendo que cada questão terá apenas uma alternativa correta.

Já a prova discursiva consistirá em uma uníca questão e reposta deverá conter, no mínimo, 20 linhas, e no máximo, 40 linhas, exceto para o cargo de delegado que o exame será composta por 16 questões dividadas em dois grupos de disciplinas. Saiba mais!

