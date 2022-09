TCE-TO adia período de inscrições do concurso com 55 vagas

(foto: Divulgação)

O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Conselheiro Napoleão de Souza, tornou o edital de retificação do concurso do tribunal que oferta 55 vagas, além de cadastro reserva que amplia o prazo de inscrições . Agora, as inscrições ficarão abertas até 05 de setembro.



As inscrições podem ser realizadas no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). É cobrado uma taxa de inscrição no valor de R$ R$ 90,00 e R$ 130,00, a depender do cargo.





Candidatos que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e/ou necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverão realizar as exigências específicas de cada condição até o úlitmo dia do período de inscrições.

Cargos e remuneração

A seleção oferta vagas para os cargos de auditor de controle externo e analista técnico, de nível superior, e assistente de controle externo, de nível médio.

As remunerações ofertadas são:

Assistente de controle externo: R$ 2.844,38

Auditor de controle externo: R$ 10.510,91

Analista técnico: R$ 6.570,55

Etapas e remuneração

"Para todos os cargos, serão realizadas Prova Objetiva de múltipla escolha e Prova Discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório", informa o edital de abertura. Ambas serão realizadas em 16 de outubro e turno varia conforme o cargo.

As provas objetivas serão compostas por por 70 questões de múltipla escolha. Cada item valerá um ponto, portanto a pontuação máxima deste exame é 70 pontos. Já na prova discursiva os candidatos serão submetidos a realização de uma redação que deverá ser escrita em gênero dissertativo-argumentativo, com número mínimo de 20 e máximo de 30 linhas.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.