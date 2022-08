Concurso Embasa: período para se inscrever é prorrogado

(foto: Embasa/Divulgação)

O período de inscrições do concurso da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) foi prorrogada. Agora, interessados em se inscrever tem até a próxima sexta-feira (6/9) para se inscrever. O cadastro pode ser feito através do no site da banca organizadora do concurso. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível de formação do candidato, confira:

R$ 65 para candidatos de nível médio

R$ 80 para candidatos de nível técnico

R$ 110 para candidatos de nível superior

Cabe lembrar que o concurso oferta 930 vagas voltadas para cargos de nível níveis médio, técnico e superior. Ele é organizado pelo Instituto AOCP, e foi ela que divulgou o edital com a retificação.

A applicação das provas objetivas e discursivas está previstas no dia 23 de outubro nos municípios de Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da Conquista e Paulo Afonso. A prova objetiva é composta por 70 questões distribuídas nas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa 10

Informática 5

Raciocínio lógico e matemático 10

Legislação 5

Conhecimentos Específicos 40

A remuneração varia entre R$ 1.950,71 e R$ 8.390,89 para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.