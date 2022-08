Concurso SEE-DF: Inscrições serão encerradas nessa quarta-feira (31/8)

A seleção está ofertando 4.254 vagas de nível superior, para os cargos de professor de educação básica, pedagogo e analista de gestão educacional da carreira assistência à educação. Deste quantitativo, 812 são para contratação imediata e 3.442 são destinadas para formação de cadastro reserva.





O concurso SEEDF será composto pelas etapas de prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos. A primeira etapa está prevista para ser aplicada em 16 de outubro.





Os aprovados para o cargo de professor e orientador educacional receberão a remuneração de R$ 4.228,56, adicionada da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED (R$ 1.268,57) e das demais gratificações previstas na legislação específica, obedecidos os critérios constantes para sua concessão.





Com a jornada de 40 horas trabalhadas por semana, os analistas de gestão receberão o salário de R$ 3.261,59, adicionada da Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC (R$ 815,40) e das demais gratificações.





A lotação dos candidatos aprovados, nomeados e empossados será em uma das Sedes Administrativas da Secretaria de Educação ou das Unidades Escolares, da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, de acordo com a natureza e as atribuições dos cargos e as necessidades da Secretaria.





Retificação do edital







O concurso da SEE DF sofreu alterações na última terça (30/8), um dia antes do encerramento das inscrições. A retificação modificou requisitos e nomenclatura de cargos, entre outras.

A principal mudança está relacionada ao quadro de correção da prova discursiva. Outra mudança foi referente ao cargo que anteriomente se lia professor de educação básica – música/áudio e gravação, que agora se lê “professor de educação Básica – música/processos fonográficos”.





Também foi alterada a nomenclatura do cargo professor de educação básica: música/documentação digital”, que passa a ser “professor de educação básica: música/documentação musical”.





