Adasa divulga resultado da prova objetiva nesta terça-feira (30/8)

Os candidatos poderão conferir o gabarito através do site oficial da Iades , banca examinadora do certame. O resultado é referente ao edital do concurso público publicado em 2020, ofertando 75 vagas para cargos de nível médio e superior.

Do quantitativo total, 25 são de preenchimento imediato e as 50 restantes para formação de cadastro reserva. As vagas são destinadas aos cargos de técnico de regulação de serviços públicos e regulador de serviços públicos, nas seguintes especialidades:





Gestão e regulação;

Engenharia civil;

Engenharia ambiental e sanitária;

Geologia;

Economia;

Contabilidade.





A validade do certame é de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Os aprovados para trabalhar na Adasa receberão a remuneração inicial de R$ 4.300 para jornada de 40 horas semanais, no caso dos cargos de nível médio, e R$ 10 mil, para nível superior.





A Agência informa que os candidatos poderão interpor recursos contra o resultado divulgado no período das 8h do dia 31 de agosto, às 22h do dia 6 de setembro. Para realizar a interposição, é necessário acessar o ambiente do candidato, situado no site da Iades, e protocolar o recurso administrativo.





Também será disponibilizada a folha de respostas da prova objetiva, que ficará disponível a partir do dia 31 de agosto a 30 de novembro.

Concurso Adasa passou por suspensão







concurso da Adasa passou por uma suspensão no ano de lançamento do edital, publicado em março de 2020. Após dois dias antes do início das inscrições, uma retificação adiou a abertura. Em seguida, uma decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), manteve o cronograma paralisado.

Na época, o órgão alegou que era preciso apurar uma suposta irregularidade na contratação do Iades. Além disso, a Agência também precisou dar explicações sobre a sua situação financeira, assim como também foi necessária a dispensa de licitação utilizada para a contratação da banca.