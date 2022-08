Concorrência! TRT-MT registra mais de 22 mil inscritos em concurso

(foto: TRT-MT/Divulgação)

Segundo a FCC, a seleção registrou 22.227 inscrições, cuja o cargo com o maior número de inscritos foi o de técnico judiciário (área administrativa). As provas estão marcadas para 11 de setembro.

Das vagas destinadas para cotas, se inscreverão nesta condição 590 candidatos portador de deficiência e 4.691 candidatos autodeclarados negros e pardos.

O local de prova e as orientações para o dia já estão disponível para consulta. e já havia sido divulgado no no Diário Oficial da União desta quinta-feira (25/8).

Os exames serão aplicados em turnos diferentes, sendo:

No período da MANHÃ: para o cargo de Técnico Judiciário, todas as Áreas e Especialidades e

No período da TARDE: , todas as Áreas e Especialidades

As provas objetivas serão compostas por conhecimentos básicos e específicos. Dentre as disciplinas em comum em todos cargos são: Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio-Lógico e Legislação.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.