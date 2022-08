Concurso TJDFT: resultado preliminar da prova discursiva é divulgado

(foto: TJDFT/DIvulgação)

A referida etapa foi realizada em 29 de maio no Distrito Federal, Goiânia e Valparaíso de Goiás. O exame foi composto por ma redação dissertativa, cujo tema será conhecido somente no dia do exame, à exceção para analistas, será composta por duas questões discursivas relacionadas aos Conhecimentos Específicos do respectivo cargo.

O certame ainda é composto pelas etapas de perícia médica e heteroidentificação. Já consta na página oficial do certame, a convocação para cada uma delas. Vale salientar que ambas as etapas estão previstas para 10 de setembro nos turnos matuninos e vespertino.

As vagas ofertadas somam 112 imediatas (24 para aos cargos de nível médio e médio/técnico e 88 para nível superior). Em relação ao salários, ele varia entre R$ 7.591,36 de R$ 12.455,30, respectivamente.

Os aprovados no concurso TJDFT poderão ser convocados para atuar em outros órgãos do Poder Judiciário da União, além do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desde que obedecida a ordem de classificação e a conveniência administrativa.

Caso o candidato seja convocado para outro tribunal e não tiver interesse, permanecerá na lista do TJDFT.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.