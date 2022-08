Concurso PCDF: prazo recursal será encerrado nesta segunda-feira (29/8)

(foto: Agência Senado/Divulgação)

Candidatos que forem considerados inaptos e desistentes da etapa de teste de apdão física do concursos da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), para escrivães, tem até as 18h desta segunda-feira (29/8) para interpor recursos contra o resultado provisório da capacidade física, por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe. Recurso que desrespeite a banca será preliminarmente indeferido. Este certame oferta 300 vagas.

"A disponibilização da gravação dos testes visa, exclusivamente, a interposição de recursos, sendo proibido ao candidato realizar download das gravações dos testes e(ou) divulgá-las para fins não dispostos nos procedimentos de interposição de recursos, ainda que para uso próprio e sem fins lucrativos, sob pena de sua eliminação do concurso, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei" explica o Cebraspe. Candidatos considerados aptos não terão acesso a gravação.

O resultado final desta etapa está previsto em 13 de setembro. A próxima etapa consiste na realização da avaliação psicológica de caráter somente eliminatório marcada para o dia 9 de outubro. Segundo o edital será levado em consideração na avaliação psicologica: a capacidade de concentração e atenção, capacidade de memória, tipos de raciocínio e características de personalidade, entre outros.

Sobre o concurso

O concurso público visa preencher 300 vagas para a carreira de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal , seguindo a seguinte distribuição 225 de ampla concorrência, 60 para negros e 15 para pessoas com deficiência, sendo todas para nível superior.





A oferta de uma remuneração inicial de R$ 8.698,78, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, chamou a atenção de 52.636 concurseiros, gerando uma concorrência de 175 candidatos por vaga, como divulgou o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.