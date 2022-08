Quase 48 mil candidatos se inscreveram no concurso PMSP

A Corporação está ofertando 2.700 oportunidades, com a remuneração inicial de R$ 3.875,27. As vagas se somam às do concurso anterior, que ainda está em vigência, somando o quantitativo de 5.400 chances.





Podem concorrer candidatos do sexo masculino e feminino, que tenham concluído o ensino médio. Além da escolaridade, a corporação exige:

ser brasileiro;





ter idade mínima de 17 anos;

ter idade máxima de 30 anos, exceto para quem já é Policial Militar;

ter estatura mínima de 1,55m, se mulher, e de 1,60m, se homem;

é permitido o uso de tatuagem, desde que sua simbologia não seja conflitante com os valores policiais-militares e não faça alusão a condutas ilícitas;

estar quite com as obrigações militares e eleitorais;

possuir boa saúde, higidez física, mental e perfil psicológico compatível com o cargo;

carteira Nacional de Habilitação entre as categorias "B" e "E"





O concurso será composto por provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, agendadas para a data provável de 4 de setembro. A prova objetiva será composta por 60 questões de múltipla escolha.





Confira as disciplinas cobradas no exame:





Língua Portuguesa e Interpretação de Texto - 20 questões;

Matemática - 15questões;

Conhecimentos Gerais - 15 questões;

Noções Básicas de Informática - 5 questões; e

Noções de Administração Pública - 5 questões.





Já a segunda prova, a discursiva, será composta por uma redação. O tema ainda não foi revelado. Além dessas etapas, o candidato será submetido ainda a exames de aptidão física, de caráter eliminatório; exames de saúde, de caráter eliminatório; exames psicológicos, de caráter eliminatório; avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade, de caráter eliminatório; e análise de documentos, de caráter eliminatório.





A seleção terá validade de três meses, a contar da data de sua homologação e poderá ser prorrogada igual período.