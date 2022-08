Concurso Rede Sarah encerra inscrições; confira os detalhes do certame

(foto: DIVULGAÇÃO/REDE SARAH)

As inscrições do concurso da Rede Sarah foram encerradas. Os interessados em participar do processo puderam se inscrever até a última quarta (24/8), efetuando o pagamento da taxa no valor de R$ 160,00.

O processo seletivo está ofertando 53 oportunidades de nível superior, para os cargos de professor hospitalar, psicólogo hospitalar, nutricionista e professor de educação física. A remuneração pode chegar até R$ 13.675,28.

Para relembrar os pontos principais do edital, o Papo de Concurseiro selecionou as principais informações para que você fique ciente da organização do concurso, confira:

Vagas

As 53 vagas disponíveis são divididas por estado. Entre os requisitos para tomar posse do cargo estão graduação e pós-graduação no respectivo cargo, comprovadas por meio de certificado emitido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.

Confira o número de vagas disponíveis por estado:

Cargo de Professor Hospitalar:

Número do Processo Seletivo Unidade Número de vagas 1/2022 Belém 1 (uma) 2/2022 Brasília 5 (cinco) 3/2022 Fortaleza 2 (duas) 4/2022 Macapá 1 (uma) 5/2022 Rio de Janeiro 2 (duas) 6/2022 Salvador 1 (uma) 7/2022 São Luís 3 (três) *Vagas reservadas para pessoas com deficiência: 1(uma)

Cargo de Psicólogo Hospitalar:

Número do Processo Seletivo Unidade Número de vagas 8/2022 Belém 1 (uma) 9/2022 Brasília 5 (cinco) 10/2022 Fortaleza 4 (quatro) 11/2022 Macapá 2 (duas) 12/2022 Rio de Janeiro 3 (três) 13/2022 Salvador 1 (uma) 14/2022 São Luís 4 (quatro) *Vagas reservadas para pessoas com deficiência: 1(uma)

Cargo de Nutricionista:

Número do Processo Seletivo Unidade Número de vagas 15/2022 Belo Horizonte 1 (uma) 16/2022 Brasília 4 (quatro) 17/2022 Fortaleza 2 (duas) 18/2022 Salvador 4 (quatro) 19/2022 São Luís 3 (três) *Vagas reservadas para pessoas com deficiência: 1(uma)

Cargo de Professor de Educação Física:

Número do Processo Seletivo Unidade Número de vagas 20/2022 Belém 2 (duas) 21/2022 Macapá 2 (duas)

Requisitos para posse do cargo

Todos os cargos disponíveis são de nível superior. Por isso, são necessários alguns requisitos para tomar posse do cargo, são eles:

Pedagogia:

Graduação em Pedagogia, comprovada por meio de certificado emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Pós-graduação lato sensu ou stricto sensu em Pedagogia Hospitalar, Educação Especial, Educação Inclusiva, Psicopedagogia, Neuropedagogia ou Neuropsicopedagogia, comprovada por meio de certificado emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Psicologia:

Graduação em Psicologia – bacharelado, comprovada por meio de certificado emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Pós-graduação lato sensu ou stricto sensu em Psicologia Hospitalar, Psicologia da Saúde, Neuropsicologia ou Reabilitação Cognitiva, comprovada por meio de certificado emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC OU título de especialista em Psicologia Hospitalar ou Neuropsicologia, emitido pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP);

Registro no Conselho Regional de Psicologia (CRP).

Nutrição

Graduação em Nutrição, comprovada por meio de certificado emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Pós-graduação lato sensu ou stricto sensu em Nutrição, nas áreas de Nutrição Clínica ou Alimentação Coletiva, comprovada por meio de certificado emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC OU título de especialista nas mesmas áreas citadas, reconhecido pelo Sistema CFN/CRN.

Registro no Conselho Regional de Nutrição (CRN) como Nutricionista;

Educação Física

Graduação em Educação Física – bacharelado, comprovada por meio de certificado emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF).

Remuneração

A Rede Sarah oferece a remuneração inicial no valor de R$ 13.675,28, para todos os cargos oferecidos. Além do salário, os aprovados receberão o valor de R$ 7.163,30, referente a bolsa de treinamento, que terá duração de aproximadamente 6 meses.

Etapas do concurso

O processo seletivo será constituído por prova objetiva, prova discursiva, prova prática, e o treinamento. A prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas na modalidade presencial, no dia 9 de outubro de 2022.

Já a prova prática, de caráter classificatório, será realizada na modalidade presencial, no período de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022.

A etapa de treinamento é constituída por atividades de aprendizagem, caracterizadas pela participação do candidato em situações reais de trabalho no contexto da APS. Serão convocados para o treinamento os candidatos habilitados e classificados nas provas, obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação.