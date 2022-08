Concurso TRT-MT: candidatos são convocados para as provas

(foto: Agência Brasília/ Divulgação)

Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região , em Mato Grosso, emitiiu edital de convocação das provas de seu concurso. O documento foi publiccado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (25/8). OS candidatos já podem acessar o local das provas no site da banca organizadora, a Fundação Geúlio Vargas.

As chances imediatas são para Área Apoio Especializado Especialidade Tecnologia da Informação em ambos os cargos. Ademais são oferecidas outras 17 especialidades para cadastro reserva.

"Apesar do pequeno número de vagas abertas, o candidato bem colocado tem chance de ser convocado para tomar posse, inclusive naqueles cargos com formação de cadastro de reserva, dada a possibilidade de virem a ficar vagos durante o período de validade", afirma o TRT.

As Provas Objetivas e a Prova Discursiva-Redação está prevista no dia 11 de setembro em Cuiabá (MT).As provas objetivas serão compostas por conhecimentos básicos e específicos. Dentre as disciplinas em comum em todos cargos são: Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio-Lógico e Legislação. Os exames serão aplicados em turnos diferentes, sendo

No período da MANHÃ: para o cargo de Técnico Judiciário, todas as Áreas e Especialidades e

No período da TARDE: , todas as Áreas e Especialidades

Aprovados receberão salários mensais no valor de R$12.455,30 para o cargo de analista judiciário (podendo chegar a R$14.271,70 para a especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal) e R$ 7.591,37para a função de técnico judiciário.

Horário, duração das provas

Matutino:

Horário de Apresentação: 7h30min

Horário de Fechamento dos Portões: 8h00

Duração total das Provas: 4h30min

Permanência mínima: 3 horas, conforme alínea "f" do item 8.20, do Capítulo 8, do Edital nº 01/2022.

Vespertino: