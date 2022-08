Concurso Sejusp-MG: última semana de inscrições

Salário é de R$ 5.097, e único pré-requisito é ter completado o Ensino Médio (foto: Ascom/Sejusp)



O processo é organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e é



O processo é organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e é realizado em três etapas: uma prova objetiva; avaliação psicológica; e investigação social. A prova de multipla escolha será realizada no dia 09 de outubro, e possui caráter eliminatório e classificatório. Confira os municípios que recebem a prova: Belo Horizonte, Contagem, Vespasiano, Juiz de Fora, Uberaba, Lavras, Divinópolis, Governador Valadares, Uberlândia, Patos de Minas, Montes Claros, Ipatinga, Barbacena, Curvelo, Teófilo Otoni, Unaí, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Sete Lagoas.



Para obter mais informações sobre outras etapas, consultar o edital e se inscrever, acesse o Para obter mais informações sobre outras etapas, consultar o edital e se inscrever, acesse o site da FGV conhecimento

Até as 16h desta quinta-feira (25/8), estarão abertas as inscrições para o concurso da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG). O processo seletivo simplificado irá preencher 3.506 vagas para Agente de Segurança Penitenciário (ASP), dentre as quais 2.953 são masculinas e 553 femininas.