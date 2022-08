Polícia Penal do DF divulga novo cronograma do concurso com 1.779 vagas

Polícia Penal/Divulgação



Instituto AOPC publicou o novo cronograma do concurso da Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF). O certame passará por alterações nas principais etapas do processo seletivo, confira as datas:

Processo de Heteroidentificação:



08/09/2022 - Convocação dos candidatos habilitados

25/09/2022 - Período de realização da etapa

28/09/2022 - Divulgação do resultado preliminar





Avaliação Biopsicossocial:

08/09/2022 - Convocação dos candidatos habilitados

26/09/2022 - Período de realização da etapa

28/09/2022 - Divulgação do resultado preliminar





Etapas II Teste de Aptidão Física, III Avaliação Psicológica e IV Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social:



10/10/2022 - Convocação dos candidatos habilitados para a prova de aptidão física (Etapa II)

Entre os dias 19 e 25/10/2022 - Aplicação da prova de aptidão física

23/10/2022 - Aplicação da avaliação psicológica

10/10/2022 - Divulgação dos candidatos habilitados para a Sindicância e Investigação (Etapa IV)





Curso de Formação:

14/12/2022 - Período de matrícula do curso de formação

12/02/2023 - Aplicação da Prova de Verificação do Curso de Formação





Resultado Final:

29/03/2023 - Divulgação do resultado preliminar e classificação dos candidatos





Confira o cronograma completo clicando aqui.





Mudanças no certame





O concurso da Polícia Penal do DF vinha passando por diversos conflitos após candidatos alegarem terem sido excluídos injustamente da lista do resultado provisório . Isso porque depois de divulgar a lista dos aprovados, o certame passou por uma correção na prova, que excluiu quase 400 pessoas que haviam passado inicialmente.

A mudança foi divulgada após a banca organizadora, o Instituto AOPC, ter publicado a lista provisória de aprovados num dia, mas no dia seguinte decidiu reajustar a pontuação na prova, mas antes disso, já havia saído o gabarito definitivo da prova e a lista de candidatos que prosseguiriam nas demais fases do certame, em documento publicado no dia 29 de julho.





O problema, de acordo com os candidatos prejudicados, é que a lista atualizada excluiu diversas pessoas injustamente, pois alterou o cálculo das notas, resultando em quase 400 eliminações.





Os candidatos alegaram, inclusive, que a banca responsável pela realização do concurso não poderia ter inovado em relação ao critério de divisão proporcional utilizado, referente à pontuação das questões anuladas, após a realização da prova objetiva, segundo dispõe o item 24.1 do Edital.

Leia mais: MPDFT confirma que resultado do concurso da Polícia Penal do DF será republicado

Leia mais: Resultado do concurso da Polícia Penal do DF pode sofrer novas modificações



MPDFT confirma republicação do resultado





Em discussão sobre o caso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) decidiu que o resultado da prova objetiva do concurso da Polícia Penal do DF será republicado.

A decisão foi tomada em reunião realizada por membros do órgão e da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (Prodep), em conjunto com o Instituto AOPC.





Os membros estiveram reunidos na última terça-feira (16/8), para discutir sobre as supostas irregularidades no certame. Na ocasião, ficou decidido que a banca irá divulgar uma nova lista de aprovados, além de republicar o resultado e reabrir os prazos para recurso.









Leia mais: Concurso Polícia Penal do DF: banca mantém resultado que eliminou candidatos O concurso público da Polícia Penal ofereceu 1.779 vagas para o cargo de policial penal. A prova foi aplicada em Brasília, no início de julho.