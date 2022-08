IBGE divulga resultado final de seleção para agentes censitários

Tânia Rêgo - Agência Brasil/Divulgação



Foi divulgado no Diário Oficial da União desta quarta (17/8) o resultado do concurso do IBGE referente ao processo seletivo simplificado complementar regido pelo edital n.º 09/2021. O certame ofertou 398 vagas de agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS).





Os candidatos podem conferir a listagem através do DOU ou por meio do site institucional do IBGE , através do link https://www.ibge.gov.br/acesso-informacao/institucional/trabalhe-conosco.html.

O pré-requisito para ambas as funções é ter o ensino médio completo. As inscrições foram efetuadas em julho deste ano.



Os aprovados para o cargo de ACM receberão a remuneração de R$ 2.100,00. Já o salário do cargo de ACS é de R$ 1.700,00. Ambos os cargos oferecem benefícios.





A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o contrato terá vigência de cinco meses em ambos os cargos. As contratações serão realizadas nos termos em vigor da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.





O IBGE já lançou outros 14 editais complementares em 2022. Oportunidades somam mais de 50 mil. O Instituto já lançou PSS para contratação temporária de 48.535 recenseadores do Censo 2022, no cargo de recenseador, de nível fundamental. Ao todo, a seleção ofertou 2.631 vagas para o posto no IBGE/DF.









