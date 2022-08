TRT-13 abre concurso para técnicos e analistas; salários de até R$ 12.455,30

TRT 13ª Região/Divulgação O próximo concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região , do estado da Paraíba, teve o seu edital publicado . O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta terça (16/8).

O certame oferta 4 oportunidades mais cadastro de reserva nas áreas de Analista Judiciário e Técnico Judiciário. Os aprovados receberão a remuneração de:





Analista Judiciário - R$ 5.189,71 mais gratificação de atividade judiciária no valor de R$ 7.265,59, totalizando R$ 12.455,30.

Técnico Judiciário - R$ 3.163,07 mais gratificação de atividade judiciária no valor de R$ 4.428,30, totalizando R$ 7.591,37.





As inscrições para participar do concurso serão abertas no dia 22 de agosto, e ficarão disponíveis até o dia 20 de setembro.









Para participar, o participante deverá efetuar a inscrição através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , banca examinadora, e efetuar o pagamento de R$ 95,00 (para analista judiciário), e R$ 75,00 (para técnico judiciário).

Os candidatos a vaga de analista participação por uma prova objetiva com 70 questões de múltipla escolha, nas áreas de Língua Portuguesa, raciocínio lógico, atualidades e conhecimentos específicos referentes a cada cargo, além de uma questão discursiva.